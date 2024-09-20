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Rize'de 8. Sınıf Öğrencisi Merdiven Boşluğuna Düştü, Hayatını Kaybetti

Rize'de 8. Sınıf Öğrencisi Merdiven Boşluğuna Düştü, Hayatını Kaybetti
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Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nda 14 yaşındaki Gizem Kazdal, okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Rize Milli Eğitim Müdürü, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Rize'de okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşen 8. sınıf öğrencisi öldü.

Müftü Mahallesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencisi 14 yaşındaki Gizem Kazdal, merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.??????????????????

Öte yandan Rize Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Tüfekçi, mesajında, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisinin elim bir olay sonucu vefat ettiğini belirterek, "Acımız büyüktür. Rize eğitim ailesi olarak yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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