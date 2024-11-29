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Rize'de Okul Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Rize'de Okul Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
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Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

İlçenin Ulucami Mahallesi'nde A.C.S. idaresindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisiyle S.Ç'nin kullandığı 53 BB 947 plakalı otomobil çarpıştı.

Bariyere çarpan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis memuru olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü S.Ç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

S.Ç. ve yaralanan 9 öğrenci, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki A.C.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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