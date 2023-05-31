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Rize'de oğluyla tartışırken silahı ateş alan baba öldü

Rize'de oğluyla tartışırken silahı ateş alan baba öldü

Güncel Haberler

Rize'de 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L. kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

Rize'de 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L. kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rize Güncel Haberler

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