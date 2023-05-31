Rize'de Oğluyla Tartışırken Silahı Ateş Alan Baba Öldü

Rize'de oğluyla tartıştığı sırada silahının ateş alması sonucu yaralanan baba hayatını kaybetti. İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. (14) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Emniyete getirilen M.A.L, buradaki işlemlerin ardından Rize Adliyesine sevk edildi.