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Rize'de Oğluyla Tartışırken Silahı Ateş Alan Baba Öldü

Rize'de Oğluyla Tartışırken Silahı Ateş Alan Baba Öldü

Güncel Haberler

Rize'de oğluyla tartıştığı sırada silahının ateş alması sonucu yaralanan baba hayatını kaybetti. İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. (14) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Emniyete getirilen M.A.L, buradaki işlemlerin ardından Rize Adliyesine sevk edildi.

Rize'de oğluyla tartıştığı sırada silahının ateş alması sonucu yaralanan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi'nde A.R.L. ile oğlu M.A.L. (14) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasındaki arbedede silahının ateş alması sonucu yaralanan A.R.L, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Emniyete getirilen M.A.L, buradaki işlemlerin ardından Rize Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Güncel Haberler

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