Rize'de Nadir Görülen Ur Kekliği Cep Telefonuyla Görüntülendi

Rize'nin Pazar ilçesinde avlanması yasak olan ur kekliği, cep telefonu ile görüntülendi. Şentepe köyünde bir vatandaş, aracıyla seyir halinde olduğu yolda ur kekliği olduğunu fark etti ve cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

RİZE'in Pazar ilçesinde avlanması yasak olup, nadir görülen ur kekliği, cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Şentepe köyünde bir vatandaş, aracıyla seyir halinde olduğu yolda ur kekliği olduğunu fark etti. Aracının hızını düşüren sürücü, nadir görülen türü bir süre takip etip, o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kaçkar Dağları eteklerinde yaşayan ve avlanması yasak olan 'ur kekliği', bir süre sonra yoldan uçarak gözden kayboldu. (DHA)