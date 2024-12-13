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Rize'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki Taha Cebir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rize'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün gece Taha Cebir (20) yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet ile R.D'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Ağır yaralanan Cebir, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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