Rize'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Rize'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

RİZE'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Portakallık Mahallesi'nden geçen Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Furkan B. idaresindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bulvardan sola dönerken karşı yönden gelen Mehmet Bahri İ.' yönetimindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası Menderes Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili bir karar daha
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem
'Enişte' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi

"Enişte" dediği isimle aşk yaşadı, ama birliktelik kısa sürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.