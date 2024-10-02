Rize'de Mevsimin İlk Karı Düştü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylası ve Kaç Kar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na, Varyemez Yaylası ve Kaç Kar Dağı zirvesine kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.
HABER-KAMERA Abdullah UZUN-Yalçın ŞAHİN ÇAMLIHEMŞİN (Rize)