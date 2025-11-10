Rize'de Mevlit Yemeğinden 94 Kişi Zehirlendi

RİZE'de, mevlit yemeğinden zehirlenip hastaneye kaldırılan 94 kişiden 89'u taburcu edildi. Hastanede 4'ü çocuk 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, dün, merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana geldi. Katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu ve ilk incelemede yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedaviye alınanları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Gece boyu tedavileri süren vatandaşlardan 89'u taburcu edildi. Aralarında 4'ü çocuk 5 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.