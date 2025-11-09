Haberler

Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi: 94 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi: 94 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Muradiye Beldesi'nde katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yemeğin tavuk yemeğinden kaynaklı olduğu düşünülüyor ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

RİZE'de, katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde meydana geldi. Katıldıkları mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu. Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Konuyla ilgili Rize İl Sağlık Müdürlüğünce açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Muradiye Beldesi Delihasan Mahallesi'nde bir vatandaşın evinde verilen yemek sonrası, tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi sonucu toplam 94 vatandaşımız bulantı ve kusma şikayetleriyle ilimizdeki hastanelere başvurmuştur. Hastalarımızın genel durumları iyi olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta ve süreci yakından takip edilmektedir. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak laboratuvar incelemeleri başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.