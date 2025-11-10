Rize'de Mevlit Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi: 104 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de mevlit yemeğinden yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 104 kişiden 99'u taburcu edildi.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde dün okutulan mevlidin ardından ikram edilen yemekten yiyen, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuran 99 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, 1'i çocuk 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak başlattığı inceleme devam ediyor.