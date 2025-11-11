Rize'de Mevlit Yemeği Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Rize'de mevlit yemeğinden yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 4 kişi taburcu edildi.

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde iki gün önce okutulan mevlitte ikram edilen yemekten yiyen, ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuranların tedavisi tamamlandı.

Tedavileri tamamlanan 1'i çocuk 4 kişi, taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 99 kişi ise dün taburcu edilmişti.