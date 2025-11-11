Rize'de Mevlit Yemeği Sonrası Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Rize'de bir mevlit yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişi taburcu edildi. İki gün önceki olayda, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanelere başvuranlar arasında 1 çocuk da bulunuyor.
Rize'de mevlit yemeğinden yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınan 4 kişi taburcu edildi.
Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde iki gün önce okutulan mevlitte ikram edilen yemekten yiyen, ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuranların tedavisi tamamlandı.
Tedavileri tamamlanan 1'i çocuk 4 kişi, taburcu edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 99 kişi ise dün taburcu edilmişti.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel