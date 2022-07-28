Rize'de 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Rize'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, iki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında kentte yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, burada yaptığı konuşmada, Rize'de 26 meslek lisesi bulunduğunu söyledi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 33 aktif alanda toplam 6 bin 954 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini belirten Emen, "Alanlarımızdan Sağlık Hizmetleri 1230 öğrenci, yiyecek içecek hizmetleri 575 öğrenci ve denizcilik alanlarında 503 öğrenci eğitim görmektedir. Bu üç alan ilimizde en çok öğrencilerimizin rağbet ettikleri alandır. İlimizde çay işletmeciliği, sebze ve meyve İşletmeciliği dallarının açılması için müracaatlarımız yapılmış olup sonuç beklemekteyiz." dedi.

Emen, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde 1989-1990 eğitim öğretim yılında kurulan çay fabrikası ile sektöre ara eleman yetiştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"1945 yılında kurulan köklü geçmişe sahip bu okulumuzda 1989-90 eğitim öğretim yılından itibaren kurulan fabrika ile çay üretimi yapılıyor. Burada öğrencilerimizle bakanlığımızın eğitim alanı olarak tahsis ettiği çay bahçelerinde çay topluyoruz. O çayları buraya getiriyoruz, burada kuru çay imalatını yapıyoruz, paketliyoruz ve İkram çay adı altında ürettiğimiz kuru çayın satışını yapıyoruz. Burada eğitim gören öğrencilerimiz fiilen çay üretiminin her aşamasında yer alıyor. Çay topluyor, gerekirse sırtlarında taşıyarak yola çıkarıyorlar, fabrikada üretim aşamalarında yer alıyorlar, çay paketlerini hazırlıyorlar ve sektörün ara eleman ihtiyacı için hazır hale geliyorlar. Günlük 4 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. 24 ton kuru çay üretiyoruz. Bundan sonra öğrencilerimizin daha da etkin olarak sürece dahil olması için çay çeşitliliğini arttıracağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç ise Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolünün amaç ve hedefleri anlattı.

Açıklamaların ardından Emen ve Genç, Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde kurulan çay fabrikasında incelemelerde bulundu.