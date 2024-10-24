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Rize'de Maden Yangını ve İş Makinesi Kazası Tatbikatı Yapıldı

Rize'de Maden Yangını ve İş Makinesi Kazası Tatbikatı Yapıldı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde, yer altında yangın çıkması ve iş makinesi kazası senaryolarının canlandırıldığı tatbikat gerçekleştirildi. AFAD ve diğer kurtarma ekipleri, maden ocağındaki işçileri kurtarmak için koordineli bir şekilde çalıştı.

RİZE'nin Çayeli ilçesindeki bakır madeni işletmesinde, yangın ve iş makinesi kazası tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği, yer altında çıkan yangının canlandırıldığı tatbikatta, maden işçileri saklandıkları sığınma ünitesinden kurtarıldı.

İlçede Çayeli Bakır İşletmeleri' sahasında, Afad, UMKE, AKUT, JAK, Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Ekibi ile sağlık ekipleri tarafından trafik kazası ve yer altı yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi ile kurtarma ekipleri katıldı. Tatbikat senaryosuna göre maden otoparkında iş makinesi ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, maden ocağında yangın çıktı. Yangında 3 işçi sığınma odasına saklandı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, JAK, Jandarma, 112 sağlık ekipleri ile Çayeli Bakır'a ait Maden Kurtarma timi harekete geçti. Otomobildeki yaralılar ekipler tarafından kurtarılırken, yangına müdahale eden Maden Kurtarma timi yangını da söndürüldü. Daha sonra sığınma odasındaki işçiler, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

'UMARIM BÖYLE KÖTÜ OLAYLA KARŞILAŞMAYIZ'

Madenin genel müdürü Murat Güreşçi, sürekli tatbikat yaptıklarını belirterek, "Acil bir durumda yer üstünde JAK, AFAD ve diğer kurumlarla beraber hareket edelim istedik. Amacımız koordinasyonumuzun daha kolay olması. Bizim için burada en kritik olan yer altında çıkan bir yangında sığınma istasyonumuza ulaşmış bir yaralıya nasıl ulaşabiliriz. Daha sonra bir araç içerisinde sıkışmış mankeni nasıl çıkartabiliriz; onun tatbikatını yaptık. Ekipler koordineli bir şekilde çalıştılar. Bunun için çok çalışıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. En kötü duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor. Umarım böyle kötü bir olayla karşılaşmayız" dedi.

'UMARIM HER DAİM HAZIR OLURUZ'

Tatbikatı izleyen Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi de "Yer altındaki çalışmaları bilmiyoruz. Daha çok saha araç kazaları, insan kurtarmalarda, yangınlarda ve hayvan kurtarmada belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yer altı ile bir bilgi sahibi olduk. İnşallah öyle olağanüstü bir durum yaşanmaz. Bizde bunlara müdahale etme durumunda kalmayız. Umarım her daim hazır oluruz ve büyük bir olay yaşamayız" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ(Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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