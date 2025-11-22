Haberler

Rize'de Kız Öğrenci Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Güncelleme:
Rize'de bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

RİZE'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen öğrencilerden 40'ı, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
