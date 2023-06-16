Rize'de Kısa Film Yarışmasında Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 'ÇOGEP Yüzüncü Yıl Umudun Tomurcukları Projesi' çerçevesinde lise düzeyinde 'İletişim Yoluyla Dolandırıcılık' konulu kısa film yarışması düzenlendi. Yarışmaya öğrenciler tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Yarışmada Rize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülde Koçal 'Ucuz Etin Yahnisi' isimli filmi ile 1. olarak bisiklet ve Başarı Belgesi ile aldı. Rize Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Nur Açıkel 'Polis Telefonda Bunu Söylemez' isimli filme ile 2. olarak Başarı Belgesi ve akıllı saat ile ödüllendirilirken Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülbahar Fırat ise 'Sakar Dolandırıcı' isimli film ile Başarı Belgesi ve spor ayakkabı ile ödüllendirildi. - RİZE