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Rize'de Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Yayla Evlerini Talan Etti

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Rize'nin Anzer Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramak için girdikleri yayla evinde büyük hasara yol açtı. Vatandaşlar, ayıların her bahar evlere saldırmalarından dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar bu kez Anzer Yaylası'ndaki evleri talan etti

Ayının talan ettiği eve giren Rizeli ayıya "Kapıyi açmamış, kapıyı kırmış. Mübarek kapıyı açta gir içeri" diyerek tepki gösterdi

RİZE - Rize'de kış uykusundan uyanarak yiyecek arayan ayılar, girdiği yayla evine zarar verdi.

Hava sıcaklıklarının artması ile ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek arayışı için girdikleri yayla evini talan etti. Evde neredeyse sağlam bir şey bırakmayan ayılar, maddi hasara yol açtı. Kış aylarında kimsenin kalmadığı hanelerini kontrol etmek için yaylaya çıkan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ayıların, hemen hemen her yıl bahar aylarında yayla evlerine dadandığını belirten vatandaşlar, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

Öte yandan yayla evindeki hasarı görüntüleyen şahıs ayının yayla evinin kapısını kırarak girmesi üzerine "Kış uykusundan uyanan ayılar evleri talan etmeye başladı. Evi talan etmiş, bir taraftan vurmuş, öbür taraftan çıkmış. Kapıyi açmamış, kapıyı kırmış. Mübarek kapıyı açta gir içeri" diyerek seslenmesi izleyenleri güldürdü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER KALENDER - Güncel
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