Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken diğer yapıların güvenilirliği için risk analizi yapılacak

Rize'de deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli binaların yerine yenilerinin yapıldığı kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, kent merkezinde diğer yapıların güvenilirliği için de risk analizi çalışmalarına başlandı. İlk etapta bir kısmı deniz dolgusunda da bulunan 6 bin binada incelemelerde bulunacak uzman ekip ve mühendisler, yapıların dayanıklılığına yönelik rapor oluşturacak; çıkan sonuca göre yeni kentsel dönüşüm için harekete geçilecek.

RİZE'de, deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli binaların yerine yenilerinin yapıldığı kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, kent merkezinde diğer yapıların güvenilirliği için de risk analizi çalışmalarına başlandı. İlk etapta bir kısmı deniz dolgusunda da bulunan 6 bin binada incelemelerde bulunacak uzman ekip ve mühendisler, yapıların dayanıklılığına yönelik rapor oluşturacak; çıkan sonuca göre yeni kentsel dönüşüm için harekete geçilecek.

Kentte deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği kent merkezinde diğer yapıların güvenilirliği için de risk analizi çalışmalarına başlandı. İlk etapta bir kısmı deniz dolgusunda bulunan 6 bin binada, uzman ekip ve mühendisler incelemelerde bulunup, yapıların dayanıklılığına yönelik ön rapor oluşturacak. Yapılan inceleme sonrası, düşük ve orta riskli olduğu belirlenen binalar için sağlamlaştırma yapılması planlanırken, yüksek riskli binalar ise yıkılıp kentsel dönüşüme alınacak.

'SIKINTILI BİNALARIMIZI TESPİT ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ekiplerin haziran ayı başı itibari ile incelemelere başlayacağını kaydederek, 'Deprem bölgesinde 5 ekipten oluşturduğumuz 10 mühendisimiz hafif orta ve ağır hasarlı binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerine yardım etmişlerdi. Rize'de inşallah bu ayın sonuna doğru 6 bin bina ile ilgili çalışma yapacağız. Gözlem sonucunda sıkıntılı binalarımızı tespit çalışmaları yapacağız. Bu çıkan sonuçlarla birlikte bakanlık ile görüşüp ciddi hasarlı binalar ile ilgili süreci haziran ayı sonlarından itibaren başlatacağız' dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYORUZ'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Süme, kentsel dönüşümü desteklediklerini belirterek, "Özellikle dolgu üzerinde bulunan binaların daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada 30 yılı devirmiş olan binalar için bu risk önem arz etmekte. Dolgu alanı üzerindeki binaların dönüşüme uğratılıp, iyileştirme yapılması gündemde, bu yüzden buradaki binaların risk analizin yapılması gündemde ve bunun olması gerektiğini düşünenlerdenim. Rize için yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Bizlerde binalarımız daha yaşanılır yer haline getirme konusunda kentsel dönüşümü destekliyoruz? diye konuştu.

'BİR DEPREMDE BİNALARIN HEPSİ YIKILIR'

Kent sakini Salih Kansız da, yapıların dayanıksız olduğunu söyleyerek, 'Rize deki binalar, bunların hepsi sakat, yıllar önce de dolgu üzerinde gelişi güzel herkesin kafasına göre yaptığı binalar. Herhangi bir depremde binaların hepsi yıkılır. Deniz dolgusu üzerindeki binalar yıllardır gündemde olan bir konu. Herkes elini taşın altına koymalı' şeklinde konuştu.

'BİNALAR SAĞLIKLI DEĞİL'

Rahmi Keleş ise, 'Eski binaları mühendislerin incelemesi lazım. Deniz suyu zarar verdiği için birçok bina sakat. Buradaki binaların içlerinde oturuluyor ama binalar sağlıklı değil'dedi.

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