Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

RİZE (AA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Yağlıtaş ve Deniz Sitesi kentsel dönüşüm alanlarını yerinde inceleyen Metin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Metin, ilde önem arz eden kentsel dönüşüm çalışmalarının duraksamadan devam ettiğini belirtti.

Yağlıtaş kentsel dönüşüm alanında toplam 1500 daire yapılacağını ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"1. etap olarak belirlenen 80 dönümlük alan üzerinde 451 dairelik konutlar yapılacak. Çalışma yapılan alanda zemin sağlamlaştırma çalışmaları fore kazıklar çakılarak yapıldı. Zeminin sağlamlaştırılmasının ardından 3 bloğun temeli atıldı ve inşaatlarımız hızla yükselmeye başladı. İnşallah 2023 yılının mayıs ayında 451 konutun anahtar teslimini yapmayı düşünüyoruz. 1. etabın tamamlanmasının ardından da 2. etabı başlatmayı düşünüyoruz. Taşlıdere Mahallesi'nde yan yatan binalar, merkezde ise Deniz sitesi ve belediye blokları olarak bildiğimiz alanlarda da kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz bu projelerimizi elimizden geldiğince kısa sürede bitirerek hak sahiplerimize teslim etmektir."

AA / Fikret Delal - Güncel

geri dönüşüm, Rahmi Metin, Rize, Güncel, Haberler

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