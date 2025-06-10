Rize'de Kayıp Kişi Evinde Ölü Bulundu
Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde 60 yaşındaki C.G.Y'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen C.G.Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Rize'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden C.G.Y'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren ekipler, C.G.Y'yi hareketsiz halde buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen C.G.Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel