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Rize'de kaybolan kadını arama çalışmaları altıncı gününde

2 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:36 Abone Ol

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 72 personel, helikopter, insansız hava aracı, gemi, 2 bot, 2 arama köpeği ve 12 araçla devam ediliyor.