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Rize'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Rize'de odun toplamak için sahile giden Zeynep Bekar'ın fırtına nedeniyle kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Sahil boyunca yapılan aramalara 100 kişilik ekip katılıyor.

RİZE'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 10'uncu günde sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki, bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 10'uncu günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren 100 kişilik ekip, kıyıda gözlemlerde bulunuyor. Ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarına devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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