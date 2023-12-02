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Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları devam ediyor

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için sahile giden Zeynep Bekar'ın kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri karadan, havadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları 6'ıncı günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar'ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de çalışmalara destek verdi. Zeynep Bekar'ı arama çalışmaları, 6'ıncı günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor. Yaklaşık 100 ekip ve jandarma arama kurtarma köpeği eşliğinde devam eden aramalara Sahil Güvenlik, botlarıyla denizden, helikopteriyle de havadan destek veriyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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