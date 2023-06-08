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Rize'de kaybolan 44 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Rize'de kaybolan 44 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Güncel Haberler

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan 44 yaşındaki şizofreni hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan 44 yaşındaki şizofreni hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Ilıca köyünde bugün annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, Tekin'in kaybolduğu alanı incelemeye aldı.

Dere kenarında ayakkabı ve yeleği bulunan kadın için arama çalışmaları sürüyor.

Tekin'in, dün İstanbul'dan Rize'nin İkizdere ilçesine geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Şizofreni İkizdere Ilıca Rize Güncel Haberler

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