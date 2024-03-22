Rize'de kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı

Rize'de 3 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki gün önce 3 kişinin silahla yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerden S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.O.K, B.Ö.K. ve olayda yaralanan H.Ç. ise ev hapsi tedbiri uygulanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi altındaki diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.