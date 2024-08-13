Rize'de karton yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Artvin istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü TIR'ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen dumanları gören sürücü aracı durdurup, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri Sahil Yolu'nun Artvin istikametini trafiğe kapattı. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel