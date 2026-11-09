Rize'de karda mahsur kalan otomobil, bagaja oturan 2 kişinin desteğiyle kurtarıldı

RİZE'de ünlü Ayder Yaylası'nda karda yolda kalan otomobil, 2 kişinin bagaja oturup ayaklarıyla arkadaki arazi aracına destek vermesiyle hareket ettirilerek kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir otomobil rampada mahsur kaldı. Aracın saplandığı yerden çıkarılamaması ve çevrede halat ve çekici bulunmaması üzerine otomobildeki gençler farklı bir çözüm üretti. İki kişi, karda kayan otomobilin bagaj kısmına oturarak ayaklarını arkada bekleyen arazi aracının ön tamponuna dayadı. Otomobil, arkadaki aracın ilerlemesiyle, iki kişinin desteği sayesinde hareket etti. Otomobil kurtarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı