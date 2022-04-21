Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda koşan at sürücülere zor anlar yaşattı

AA - Fikret Delal - Güncel
 - Güncelleme:

Ardeşen'de kara yoluna giren atın trafikteki sürücülere yaşattığı zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen'de kara yoluna giren atın trafikteki sürücülere yaşattığı zor anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda seyreden otomobildeki Sinan Gürsoy, başı boş atın yolda koştuğunu gördü.

Söz konusu güzergahta seyreden araç sürücülerine zaman zaman zor anlar yaşatan atın bu anlarını cep telefonuyla kaydeden Gürsoy, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bazı sürücülerin ata çarpmamak için yolunu değiştirdiği gözlendi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title