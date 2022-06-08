Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi - Haberler

Kara yolu kenarında kavga eden ayılar görüntülendi Rize'nin İkizdere ilçesinde yol kenarında kavga eden ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rize'nin İkizdere ilçesinde yol kenarında kavga eden ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İkizdere'nin Tulumpınar köyü mevkisinde 2 ayı, Rize-Erzurum kara yolu kenarına indi. Söz konusu güzergahta yolculuk yapan vatandaşlar, kavga etmeye başlayan ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Kara yolundaki trafiğe rağmen kavga etmeyi sürdüren ayılar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. AA / Adem Köseoğlu - Güncel Kültür Sanat Güncel Haberler

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