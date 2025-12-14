Haberler

Rize'nin yüksekleri beyaza büründü

Güncelleme:
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Anzer ve Ayder yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, karın keyfini doğa yürüyüşü yaparak ve horon oynayarak kutladı.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaz örtülü ile kaplanırken Doğu Karadeniz Dağcılık ve Kayak Spor Kulübü (DOKADAK) dağcı grubu, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na düşen ilk karın keyfini doğa yürüyüşü yaparak çıkardı. İlçedeki vatandaşlar ise kar yağışını tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

'GÜZEL BİR YÜRÜYÜŞ OLDU'

DOKADAK Spor Kulübü Başkanı Dursun Demiroğlu, "Şu anda Ayder bölgesinde, Ayder'den yukarıda bir alanda bulunmaktayım. Ayder'de ilk kar yağışını burada gördük. Daha önce yüksek kesimlere yağmıştı ama bugün Ayder'e kar yağdı. Bunu her hafta tekrarlıyoruz. Güzel bir yürüyüş oldu. Bir saatlik daha yürüyüşümüz kaldı, sonra Ayder'e ineceğiz. Her hafta bu yürüyüşü yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
