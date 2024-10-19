Rize'de Kar Mahsur Kalan 6 Kişiyi Kurtardı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 3 saat süren bir çalışma ile yolu açarak, mahsur kalanları ilçe merkezine ulaştırdı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yaklaşık 3 saattik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, 6 kişi ve sürünün ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.