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Rize'de Kar Mahsur Kalan 6 Kişiyi Kurtardı

Rize'de Kar Mahsur Kalan 6 Kişiyi Kurtardı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 3 saat süren bir çalışma ile yolu açarak, mahsur kalanları ilçe merkezine ulaştırdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yaklaşık 3 saattik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, 6 kişi ve sürünün ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

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