Üye Girişi
Haberler

Rize'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71) hayatını kaybetti, eşi Neriman Küçükkazdal (65) ağır yaralandı.

RİZE'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71) hayatını kaybetti, eşi Neriman Küçükkazdal (65) ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Stabilize yolda seyreden Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal idaresindeki 41 ADJ 883 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yükseklikten düşüp, çay tarlasında duran kamyonetteki sürücü İsmail Küçükkazdal ile eşi Neriman Küçükkazdal yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan İsmail Küçükkazdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki yaralı Neriman Küçükkazdal ise patika yoldan sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Kıbrıs Güncel Rize Kaza

İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı

 Çeçenistan'da benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonunda ülkeyi alarma geçiren patlama

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 12 Ekim EXXEN spor canlı izle İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.