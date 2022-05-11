Rize'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Rize-Salarha yolu Zincirliköprü mevkisinde, H.S'nin kullandığı 53 DP 960 plakalı kamyon ile Recep Kandemir idaresindeki 53 RT 739 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel