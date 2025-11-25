Haberler

Rize'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Rize'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Rize'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, çeşitli kurumların katılımıyla bilgilendirme ve farkındalık stantları açıldı. Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgiler verildi.

Rize'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği organize edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği, Yeşilay Rize Şubesince bilgilendirme ve farkındalık stantları açıldı.

Kurumların personeli, stantları ziyaret edenlere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi aktardı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce oluşturulan "Benim ailemde şiddete yer yok" standını ziyaret edenler isimlerini yazdıkları rozetleri tabloya yapıştırarak, etkinliğe destekte bulundu.

Stantları ziyaret edenlerden Gülali Zehiroğlu, "Saygı ve sevgi çerçevesinde mutlu bir hayat yaşamamızı diliyorum. Şiddete karşıyım, şiddetle çözülecek bir şey yok." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü de stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
