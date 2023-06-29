Rize'de kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

Rize'nin İyidere ilçesinde kesime götürülen kurbanlık boğa, bir çay bahçesine girerek sahiplerine zor anlar yaşattı. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yakalanan boğa, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildikten sonra kesime götürüldü.

Rize'nin İyidere ilçesinde kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Kalecik köyünde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa bir çay bahçesine girdi. Sahipleri, bir süre uğraşmalarına rağmen boğayı yakalamayınca Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Köye gelen ekiplerce uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen boğa, daha sonra sahiplerince kesime götürüldü.

Boğanın yakalanmaya çalıştığı anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.