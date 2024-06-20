Üye Girişi
Haberler

Rize'de kaçan keçi 3 gün sonra bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu. Keçi, sahibi tarafından kesildi.

Rize'de tel örgülerden atlayarak kaçan keçi, 3 gün sonra kayalık alanda bulundu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde Murat Kestioğlu'nun satın aldığı keçi, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin önündeki tel örgüyle çevrili alandan kaçarak gözden kayboldu.

Kestioğlu ve yakınları, bölgede yaptıkları aramaya rağmen hayvanı bulamadı.

Bayramın üçüncü günü köyün kayalık kesiminde görülen kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Keçi, daha sonra sahibi tarafından kesildi.

Öte yandan keçinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıhemşin Rize Yaşam Güncel Haberler

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

 Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title