Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Rize'nin Pazar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 kişiye ait iş yerlerinde yapılan aramalarda, bandrolsüz tütün, makaron, sigara, nargile tütünü, sigara filtre aroması, elektronik sigara ve tütünü, puro ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Rize'de kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Pazar ilçesinde 8 kişinin iş yerlerinde yapılan aramada 74 kilogram bandrolsüz tütün, 84 bin makaron, 281 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 gümrük kaçağı puro, 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.