Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 4 kişi yakalandı

? Rize'de kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Boğazköy köyünde şüpheli şahısların ev ve adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 83 tabanca fişeği, 593 gram sentetik uyuşturucu, 1,106 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ile 49 beslenmesi ve yakalanması yasak kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, birinin işlemleri devam ediyor.