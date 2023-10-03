Haberler ›› Güncel ›› Rize'de Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Rize'de Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan operasyonda kaçak silah imalatı yapılan adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.