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Rize'de Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Rize'nin Güneysu ilçesinde kaçak silah imal edilen bir atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Güneysu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 elektrikli matkap, mengene, taş torna makinesi, elektrikli taşlama makinesi, 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye, 3 barut, 34 yay, 14 namlu, 8 kabza kapağı, 8 şarjör, 1 tabanca tetiği, 5 tabanca iğnesi, 4 pim, 131 tabanca fişeği ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve barutun, İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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