Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde, 12 tabanca gövdesi, 48 tabanca parçası, 16 tabanca horoz parçası, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca yapımında kullanılan 1548 parça ele geçirildi.

Olayla ilgili M.U. gözaltına alındı.