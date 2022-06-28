Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

AA - Fikret Delal - Güncel
 - Güncelleme:
Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca üst kapağı, 6 tabanca namlusu, 15 tabanca tetik tertibatı, 11 tabanca horozu, 2 tabanca yayı, 5 tabanca pimi, 7 fişek ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheli İ.Ö ve S.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Fikret Delal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title