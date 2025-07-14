Rize'de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 28 Bin Makaron Ele Geçirildi

Rize'de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 28 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Rize'de yapılan operasyonlarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. 4 Zanlı gözaltına alındı.

Rize'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen kişi ve adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 28 bin 760 doldurulmuş makaron, 685 paket kaçak sigara, 63 kilogram kaçak tütün, 4 şişe kaçak içki ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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