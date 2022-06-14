Rize'de kaçak içki ve sigara ele geçirildi Rize'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi. Rize'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sigara ve alkollü içki kaçakçılığı kapsamında elde edilen deliller kapsamında Y.B'ye ait 2 ayrı noktada arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda 30 kilogram tütün, 250 paket sahte bandrollü makaron, 80 paket bandrolsüz kaçak elektronik sigara tütünü, 60 paket bandrolsüz kaçak kıyılmış sigara tütünü, 8 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 589 paket bandrolsüz kaçak sigara, 5 şişe kaçak içki ele geçirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulduğu ifade edildi.w Açıklamada, hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı şüpheliye, yaklaşık 55 bin lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Jandarma Rize Güncel Haberler

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