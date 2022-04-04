Rize'de jandarma operasyonlarında 224 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Rize'de jandarma operasyonlarında 224 şüpheli gözaltına alındı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Rize'de jandarma operasyonlarında 224 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 224 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de jandarma tarafından bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 224 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, jandarma sorumluluk bölgesinde son bir ay içerisinde arama ve yol kontrol çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde, 1 silah atölyesi, 15 av tüfeği fişeği, 9 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 89 tabanca fişeği, 1 tabanca gövdesi, 4 tabanca horozu, 1 tetik tertibatı, 2 tabanca iğnesi, 1 tabanca namlusu, 15 yay, 6 kabze kapağı, 3 filigran, 1 silah yapımında kullanılan mengene, 1 freze makinası, 129 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 çarşaf olarak tabir edilen sarma kağıdı, 1 gram metamfetamin ile 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 29 şüphelinin gözaltına alındığı, ayrıca diğer suç ve kabahatlerden dolayı 224 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı kaydedildi.

AA / Fikret Delal - Güncel

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