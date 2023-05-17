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Rize'de iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Rize'de iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde, iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Yaka Mahallesi'ndeki inşaat firmasında çalışan Yakup Küçüksarı'nın (23) kullandığı forklift devrildi. İş makinesinin altında kalan Küçüksarı ambulansla sevk edildiği Çayeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Küçüksarı'nın cenazesi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Çayeli Rize Güncel Haberler

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