Rize'de İş Hanında Yangın Çıktı

Rize'de iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasar meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.