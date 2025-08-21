Rize'de İş Hanında Yangın Çıktı
Rize'nin Çarşı Mahallesi'nde bir iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Rize'de iş hanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanının giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hasar meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel