Rize'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayder Yaylası'ndaki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Emrah Gül (36), dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Yaklaşık 17 metre yükseklikten düşen Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel