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Rize'de ilkel teleferikten düşen kadın yaralandı

Rize'de ilkel teleferikten düşen kadın yaralandı

Güncel Haberler

Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen kadın yaralandı.

Rize'de yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen kadın yaralandı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki bahçede çalışan 47 yaşındaki H.K, çay taşımak için kullanılan ilkel teleferiğe bindikten bir süre sonra düştü.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 300 metre patika yoldan sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırıldı.

Yaralı kadın, sevk edildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel

Rize Güncel Haberler

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