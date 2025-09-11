Rize'de 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' konferansı düzenlendi

Rize'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Aile Hayatı" konulu konferans gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, İl Müftülüğünce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda organize edilen konferansta yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'e sevdalı bir millet olduklarını söyledi.

Hz. Peygambere yazılan naatların edebiyatta müstesna yer tuttuğuna işaret eden Baydaş, "Bir yağmur damlasında Peygamberi ararız. Sevgili derken Peygamberi kastederiz. Kalp derken bir yanda bir kalbi, bir yarı tarif ettiğimizi zannederiz ama kalbimiz öbür tarafta, Medine'de atar. O aşkı şiirinden, edebiyatına, şarkı sözlerinden her alanına yaymış bir milletiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt ise Mevlid-i Nebi Haftasının temasını "aile ahlakı" başlığıyla ilan edildiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in aile hayatına, insanlara sunduğu ve bıraktığı güzel örneklere bakma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kurt, "Zira yüce kitabından bize ifade ettiği gibi, Rabbimizin o yüce nebi, bizler için güzel örnekleri hayatında bulunduran, en üstün ahlak sahibi olan örnek bir şahsiyet." şeklinde konuştu.

Onu tanımayan, bilmeyenlerden olmadıklarını vurgulayan Kurt, "Hayatındaki güzelliklerden haberdar olmayan bir durumda da değiliz. Ama yaşadığımız dünya, içerisinde bulunmuş olduğumuz hayat, bu hayatın koşturmacası bize bazen bildiklerimizi unutturabiliyor ve bildiğimiz değerleri, kıymetleri hayatımıza taşıma irademizi zayıflatabiliyor." diye konuştu.

Kurt, Mevlid-i Nebi haftasının Hz. Muhammed'in örnekliğiyle daha fazla buluşturmasını diledi.

Konferansa İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı da katıldı.